Monster Hunter World ha venduto 23 milioni di copie: ora si attendono novità su Wilds

Pubblicato nel gennaio del 2018 su PlayStation 4 e Xbox One, Monster Hunter World ha fatto la storia di Capcom: il quinto capitolo principale è infatti diventato il gioco Capcom più venduto di sempre, e a distanza di sei anni dal suo originale esordio sul mercato continua a cresce ancora.

Attraverso un video-messaggio per inaugurare il 2024 (anno in cui tra l'altro cade il ventesimo anniversario del brand), il producer della serie Ryozo Tsujimoto ha rivelato ufficialmente che Monster Hunter World ha raggiunto quota 23 milioni di copie vendute, confermandosi ancora una volta come il più grande successo di sempre per la casa di Osaka. Grandi numeri anche per il suo successore, Monster Hunter Rise del 2021, arrivato a 13 milioni di copie totali. A quota 10 milioni di download, invece, Monster Hunter Now per sistemi mobile.

In ogni caso il quinto gioco principale di Monster Hunter continua ad essere il più impressionante del brand: in tempi recenti Monster Hunter World ha goduto di una nuova impennata di giocatori su Steam dopo l'annuncio del prossimo capitolo del franchise, Monster Hunter Wilds, avvenuto al termine dei The Game Awards 2023. Proprio in merito al nuovo gioco Tsujimoto si dice entusiasta dei "tantissimi feedback positivi che abbiamo ricevuto da tutto il mondo", e ribadisce che l'uscita del gioco è prevista per il 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

In merito a nuove informazioni su Monster Hunter Wilds, infine, il producer conferma ancora una volta che rivedremo l'opera in azione durante l'estate del 2024: i fan devono dunque portare ancora pazienza.