Monster Hunter World: quanto ha venduto il gioco Capcom?

Monster Hunter World è considerato un titolo di estremo successo, capace di ottenere grandi riscontri di critica e pubblico al momento del suo debutto nel gennaio del 2018 e nei mesi successivi. Il successivo arrivo dell'espansione Iceborne ne ha ulteriormente consolidato l'enorme popolarità presso i giocatori.

Ma sapete esattamente quanto ha venduto Monster Hunter World? Ebbene, calcolando soltanto il gioco base, sono state ben 17 milioni le copie vendute dal lancio su PS4 e Xbox One (con successivo arrivo anche su PC) ad oggi. Ciò lo rende quindi il gioco più venduto di tutta la storia Capcom, oltre a coprire da solo un quarto delle vendite totali di tutto il suo franchise di appartenenza. A questi numeri vanno sommati anche i dati registrati da Monster Hunter World: Iceborne che è riuscito ad arrivare a 7,2 milioni di unità vendute dal 2019. Sommando i due risultati emerge così un dato complessiva che va ben oltre i 24 milioni, un qualcosa di clamoroso per la casa di Osaka, che dunque continua a puntare forte sul brand: a marzo 2021 è arrivato Monster Hunter Rise su Nintendo Switch, mentre lo spin-off Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin è atteso sempre sulla console ibrida della Grande N per il 9 luglio 2021.

Per approfondire potete leggere la nostra recensione di Monster Hunter World per scoprire tutti i motivi di questo successo.