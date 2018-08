Monster Hunter World: la versione PC non è più in vendita in Cina

La versione PC di Monster Hunter World è stata ritirata dal mercato cinese per ragioni non meglio precisate. Il gioco era stato pubblicato in Cina da Tencent sulla piattaforma digitale WeGame, ma da poche ore non è più disponibile alla vendita.

La versione PC di Monster Hunter World è stata portata in Cina da Tencent, grazie a un accordo con Capcom che le ha consentito di pubblicare il gioco su WeGame, la piattaforma digitale della compagnia cinese che mira a competere con Steam. Pochi giorni dopo il lancio, tuttavia, il governo cinese ha scelto di fermare la vendita del gioco per reclami non meglio specificati dei clienti.

Il governo cinese richiede regolarmente che i giochi vengano modificati appositamente per i suoi cittadini. Di recente, quando PlayerUnknown's Battlegrounds venne portato in Cina dalla stessa Tencent, si fece notare come i contenuti del gioco si sarebbero dovuti allineare ai "valori socialisti" del paese.

Il Financial Times, citando fonti anonime, sembra credere che la situazione di Monster Hunter World non sia legata più di tanto ai contenuti del gioco, ma piuttosto a questioni di carattere burocratico sull'approvazione dei giochi in Cina. Tencent offrirà comunque un rimborso ai clienti che hanno acquistato il titolo Capcom, mettendo a disposizione 30 giorni di tempo per richiederlo entro i termini stabiliti.