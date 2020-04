Monster Hunter World: la versione PC è ora in pari con PS4 e Xbox One

Capcom ha pubblicato oggi l'aggiornamento 13.50.00 per Monster Hunter World su PC, con questo update la versione Windows raggiunge così le edizioni per PlayStation 5 e Xbox One, presentando esattamente gli stessi contenuti.

Monster Hunter World per PC è uscito qualche mese dopo il lancio su console, da qui la necessità di "inseguire" queste edizioni, adesso però la corsa è finita e con questo nuovo update le tre edizioni del gioco Capcom risultano perfettamente allineate e anche i futuri aggiornamrnti verranno pubblicati in contemporanea su tutte le piattaforme.

La patch 13.50.00 presenta due varianti di Kulve Taroth e Namielle senza dimenticare correzioni di bug e problemi tecnici, oltre ad una serie di bilanciamenti per migliorare l'esperienza di gioco. L'update è disponibile da oggi su PC, Xbox One e PlayStation 4, il rollout è iniziato questa mattina e terminerà nel corso delle prossime ore, se ancora non avete ricevuto la notifica portate pazienza, presto il download sarà attivo per tutti.

Lo scorso mese Capcom ha aggiunto al roster dei mostri Brachydios rabbioso e Rajang furioso, nuovi contenuti sono inoltre previsti nel corso del 2020 per supportare Monster Hunter World e l'espansione Iceborne, quest'utima capace di vendere da sola oltre cinque milioni di copie in tutto il mondo.