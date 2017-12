Monster Hunter World: al via la Beta online su PlayStation 4

Ladiè disponibile al download a partire da ieri, ma la fase ti test vera è propria è partita soltanto alle 18:00 di oggi pomeriggio. La versione di prova è adesso accessibile su PlayStation 4 per tutti gli abbonati al Plus.

La Beta di Monster Hunter World per PlayStation 4 sarà disponibile dalle 18:00 di oggi fino alle 18:00 del 12 dicembre, permettendo agli abbonati Plus di provare in anteprima il nuovo capitolo della serie targata Capcom. Questa versione di prova include tre missioni single player giocabili anche in co-op (fino a un massimo di quattro giocatori), ognuna caratterizzata da un particolare livello di difficoltà e da uno specifico mostro da cacciare.

Ricordiamo che Monster Hunter World uscirà il prossimo 26 gennaio su PlayStation 4 e Xbox One, per arrivare in seguito anche su PC.