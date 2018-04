Monster Hunter World: al via oggi l'evento crossover con Devil May Cry

Come promesso, quest'oggi Capcom ha ufficialmente dato il via all'evento Codice Rosso in Monster Hunter World, interamente dedicato ad un'altra celebre serie della compagnia, Devil May Cry.

Per affrontare Codice Rosso, che ha un livello pari a 8 stelle, è richiesto un Grado Cacciatore 14 o superiore. Si svolge nell'Arena e chiede di cacciare una serie di mostri assegnati. Resterà attivo per due settimane, fino alle ore 00:59 del giorno 11 maggio. I giocatori potranno creare una nuova Lama Caricata, la Devil Sword di Dante, e una nuova armatura, la Dante α, grazie alla quale sarà possibile far assumere al proprio cacciatore le sembianze del figlio di Sparda.

In aggiunta a ciò, sono stati messi in vendita anche due DLC a tema. Un set di adesivi acquistabile a 1,99 euro, e il gesto "Pistole di Devil May Cry, proposto invece a 3,99 euro. Potete ammirarlo nel video condiviso in calce a questa notizia.

Cosa ve ne pare? Parteciperete a questo nuovo evento? Monster Hunter World è disponibile su PlayStation 4 e Xbox One. Su PC è invece atteso per l'autunno di quest'anno. Segnaliamo, infine, che il 4 maggio si svolgerà la seconda parte dell'evento dedicato a Street Fighter V, dedicato a Sakura.