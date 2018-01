Monster Hunter World: al via la nuova Beta con la caccia al Nergigante

Ha preso ufficialmente il via nella notte la terza e ultima fase Beta di, accessibile da oggi e fino alle 03:00 del mattino del 22 gennaio. Rispetto ai precedenti test, questa Open Beta aggiunge una quarta battuta di caccia con protagonista il Nergigante.

Il Nergigante è un gigantesco Drago Antico ricoperto di aculei da distruggere per iniziare a causare danni alla mostruosa creatura, tutto questo in un lasso di tempo di 15 minuti. Completando tutte e quattro le missioni dell'Open Beta si riceveranno in omaggio dei contenuti bonus da utilizzare nel gioco completo, nello specifico si tratta di un set di consumabili e una skin con pittura facciale mimetica.

L'Open Beta di Monster Hunter World è disponibile solo su PlayStation 4, accessibile fino al 22 gennaio. Il gioco uscirà invece il 26 gennaio su PlayStation 4 e Xbox One, su PC durante l'autunno 2018.