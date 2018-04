Monster Hunter World: al via il nuovo evento Festival Fiori di Primavera

Il Festival Fiori di Primavera è un evento stagionale di Monster Hunter World che si svolge nella Caccia celeste di Astera. Raggiungi la Caccia celeste quando sei online, e noterai lo staff in abiti festivi e decorazioni. Partecipa ai festeggiamenti con altri cacciatori di tutto il mondo e ottieni eventi limitati e oggetti speciali.

Abiti primaverili

Non perderti gli abiti primaverili sfoggiati dallo staff della Caccia celeste e dai Felyne!

Missioni evento

Per tutta la durata dell'evento, saranno disponibili (oltre alle missioni esclusive del festival) quasi tutte le missioni evento precedenti. Ci saranno alcune eccezioni, ma questa sarà l'occasione ideale per recuperare i materiali di equipaggiamento speciale che ancora non hai ottenuto!

Crea equipaggiamento primaverile speciale

Completa le missioni evento stagionali e le richieste per ottenere dell'equipaggiamento speciale!

Nuovo gesto disponibile

Il gesto Gara di ballo sarà disponibile per l'acquisto! Festeggia ballando con i tuoi compagni di caccia.

Saldi

La primavera è nell'aria e ciò porterà dei saldi speciali presso le strutture di Astera! Per tutta la durata dei saldi sarai in grado di acquistare articoli o pagare per altri servizi delle strutture a costi ridotti. I saldi sono indicati da una nave speciale ormeggiata nel porto di Astera, accompagnata da una melodia in sottofondo. I saldi sono attivi per tutti i giocatori online allo stesso tempo: se li noti, assicurati di comunicarlo ai tuoi compagni di caccia!

Bonus di accesso e richieste limitate

I buoni megafortuna saranno due al posto di uno, per tutta la durata del festival! Inoltre ci sarà un'altra sorpresa aggiuntiva! Per quanto riguarda le richieste limitate, invece, esse cambieranno quotidianamente e includeranno oggetti speciali primaverili come ricompensa.

Costumi per l'Assistente e il Poogie

Per tutta la durata del festival sarà disponibile un nuovo costume per l'Assistente! Nota: il costume stagionale dell'Assistente è disponibile solo per la durata dell'evento.