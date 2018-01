Monster Hunter World: un video confronto per le tre modalità grafiche su PS4 Pro

Lo youtuber Candyland ha pubblicato un nuovo video confronto per la versionedi Monster Hunter World , mettendo a paragone le tre modalità grafiche disponibili sulla console(risoluzione, qualità grafica e frame rate). Il filmato è stato riportato in cima alla notizia.

Come al solito, i video di Candyland propongono un confronto diretto tratto dalle stesse scene di gioco, andando a paragonare in questo caso il frame rate e la qualità visiva delle tre modalità grafiche di Monster Hunter World disponibili su PlayStation 4 Pro.

Da sinistra verso destra, possiamo vedere in azione la modalità Risoluzione (in cui il gioco riesce a raggiungere i 4K tramite il checkerboard rendering), la modalità Qualità Grafica (in cui vengono privilegiati i dettagli del comparto visivo, come la qualità delle ombre, la profondità di campo e il filtro anisotropico) e infine la modalità Frame Rate (per mantenere il frame rate sopra i 30fps anche nelle fasi più concitate).

Cosa ne pensate della resa tecnica del gioco? Con l'occasione vi ricordiamo di dare un'occhiata alla nostra Guida introduttiva di Monster Hunter World e a quella dedicata alle Armi presenti nel gioco. Per tutte le altre novità, invece, vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.