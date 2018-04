Monster Hunter World: un video mostra Lagiacrus, creatura tagliata dalla versione finale

Durante un livestream trasmesso nel weekend, Capcom ha mostrato il gameplay della versione prototipo di Monster Hunter World sviluppata nel 2015 e poi evoluta fino al gioco che abbiamo imparato a conoscere. Scopriamo così l'esistenza di un mostro tagliato dalla versione finale, Lagiacrus.

Il filmato (registrato e condiviso da DualShockers) è stato mandato in onda durante il Monster Hunter Championship 2018 e mostra il prototipo del gioco non troppo dissimile dalla versione finale, con la presenza di Anjanath, Rathalos e di un terzo mostro, Lagiacrus.

Quest'ultimo non è stato però inserito nella versione definitiva e sembra non ci siano possibilità per un futuro "recupero" come DLC, prendete il video quindi come una semplice dimostrazione di quello che avrebbe potuto essere, ma non sarà mai. Sempre nel weekend, Capcom ha annunciato che il nuovo evento di Monster Hunter World, dedicato a Street Fighter V e incentrato su Sakura, partirà a maggio.