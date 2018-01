Monster Hunter World: Video Recensione dell'atteso hunting game di Capcom!

è un capitolo importante, per la conosciutissima saga. Il titolo segna il ritorno del brand su piattaforme casalinghe, ma ha anche il compito di far conoscere la serie al grande pubblico, e rilanciarla sul mercato occidentale.

Un obiettivo che il team di sviluppo ha inseguito con estrema lucidità, presentandoci un titolo davvero clamoroso, brillante in termini di design, gameplay e profilo tecnico. Scopriamo quindi tutte le caratteristiche di questo gigante videoludico nella Video Recensione che potete ammirare nel player in cima alla notizia.

Monster Hunter World sarà disponibile a partire da domani 26 gennaio su PlayStation 4 e Xbox One. I giocatori PC dovranno invece attendere fino al prossimo autunno. Segnaliamo che sulla console di casa Sony è già attivo il preload per tutti coloro che hanno effettuato il preordine: sono in tutto poco più di 14 i GB da scaricare, una dimensione senz'altro abbordabile anche per coloro che non possono contare su una connessione prestante. Intanto, la redazione di Digital Foundry ha già provveduto a mettere a confronto le versioni PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro in una video analisi preliminare.