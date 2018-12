Monster Hunter World: novità sul gioco in arrivo il 10 dicembre

Capcom ha annunciato che lunedì 10 dicembre alle 15:00 (ora italiana) trasmetterà un video speciale dedicato a Monster Hunter World.

La trasmissione potrà essere vista su Youtube e Twitch, e vanterà la partecipazione del produttore Ryozo Tsujimoto. Stando a quanto riferito, durerà circa 15 minuti e sarà pre-registrata. Non ci sono ancora notizie precise sui contenuti, ma è molto probabile che verrà annunciata qualche iniziativa per festeggiare il traguardo delle 10 milioni di copie distribuite in tutto il mondo e l'imminente anniversario. Dopotutto, è stato lo stesso Tsujimoto a promettere "un importante annuncio che renderà tutti felici", quando due notti fa è salito sul palco dei Game Awards 2018 per ritirare il premio per il Miglior Gioco di Ruolo.

"Grazie a tutti voi, abbiamo distribuito 10 milioni di copie di Monster Hunter: World in tutto il mondo, e a gennaio 2019 celebreremo l'anniversario della pubblicazione del gioco, per cui non perdetevi questo nuovo aggiornamento!", si legge nell'annuncio. A far aumentare ulteriormente la nostra curiosità ci ha pensato anche l'account Twitter di PlayStation che, con un brevissimo teaser trailer, ci consiglia di prestare molta attenzione a ciò che verrà mostrato il 10 dicembre.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che in questi giorni è in corso il Festival Stelle d'Inverno. Fino al 17 dicembre la Caccia Celeste sarà addobbata a tema invernale, saranno disponibili le vecchie missioni eventi e potranno essere ottenuti armature ed abiti speciali.