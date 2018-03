Monster Hunter World: il voucher per la modifica gratuita del personaggio è disponibile

Nelle scorse oreha finalmente reso disponibile il Voucher per la modifica gratuita del personaggio di Monster Hunter World

Questo voucher permette di cambiare l'aspetto (genere incluso) del cacciatore dalla schermata di selezione del salvataggio. Tenete presente, tuttavia, che:

Il nome del cacciatore e il nome e l'aspetto del Palico non possono essere modificati.

Si può ottenere una volta solamente.

Si può usare per modificare un personaggio, una volta solamente.

Potete ottenere il Voucher attraverso gli store digitali di riferimento delle vostre console. In alternativa, potete aggiungerlo al vostro account dirigendovi sulle versioni web del PlayStation Store e dell'Microsoft Store. In futuro questi ticket diverranno a pagamento.

Monster Hunter World è disponibile per PlayStation 4 e Xbox One, con pieno supporto a PlayStation 4 Pro e Xbox One X. Il 22 marzo verrà pubblicata una corposa patch che introdurrà il temibile Deviljho e numerosi bilanciamenti alle armi. I giocatori PC, invece, dovranno invece pazientare fino al prossimo autunno per poter andare a caccia nel Nuovo Mondo.