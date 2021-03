Monster Hunter World x L'Attacco dei Giganti: Levi nel gioco grazie a una mod

Tra i nuovi giochi della settimana trova spazio anche l'atteso Monster Hunter: Rise per Nintendo Switch, ma la nuova pubblicazione non sembra ridurre la volontà dei giocatori di sperimentare con Monster Hunter: World.

La community PC, in particolare, continua a veder fiorire in rete una vasta selezione di Mod dedicate all'hunting game, con contenuti che modificano in maniera più o meno radicale la formula ludica del titolo Capcom. Tra le recenti creazioni degli appassionati possiamo trovare anche una peculiare collaborazione tra Monster Hunter: World e L'Attacco dei Giganti, con il celebre manga che presta al videogame uno dei suoi personaggi più apprezzati.

Grazie alla Mod realizzata dall'utente "GranJavert", Levi Ackerman fa infatti il suo ingresso tra le selve popolate dalle colossali creature della saga, non ultima il Fatalis introdotto dall'ultimo aggiornamento di Monster Hunter World: Iceborne. Armato del dispositivo di manovra tridimensionale tipico dell'Armata Ricognitiva, il "soldato più forte dell'umanità" è pronto a farsi strada nell'hunting game, che - fortunatamente - almeno per il momento non è stato invaso da inquietanti giganti.



In chiusura, ricordiamo che per celebrare il nuovo capitolo della saga, la Redazione di Everyeye ha organizzato una speciale maratona dedicata a Monster Hunter: Rise, durante la quale il Canale Twitch di Everyeye ospiterà Cydonia, Sabaku no Maiku e Kurolily.