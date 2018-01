Monster Hunter World: diamo un'occhiata all'endgame in oltre un'ora di gameplay

è ormai sugli scaffali, e dopo averne parlato in lungo e in largo nella nostra approfondita recensione è ora giunto il momento di dare un'occhiata all'endgame messo a punto da

Ci hanno pensato Francesco Fossetti e Alessandro Bruni nella giornata di ieri, in una lunga diretta andata in onda sui nostri canali. Come al solito, i due hanno anche colto l'occasione per rispondere alle innumerevoli domande poste dai membri delle viva community di Everyeye. Se ve la siete persa potete rimediare con la replica che trovate in cima alla notizia. Se invece volete saperne ancora di più sull'endgame del titolo di Capcom, potete consultare lo speciale di Alessandro Bruni.

Monster Hunter World è ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One. Su PC, invece, arriverà nel corso del prossimo autunno. Il titolo è stato accolto con entusiasmo dalla stampa internazionale, che lo ha premiato con voti eccellenti. Contemporaneamente al lancio, su PlayStation 4 è anche cominciato l'evento dedicato a Horizon Zero Dawn, che sarà disponibile per un periodo di tempo limitato. Al momento, ci sono in palio equipaggiamenti a tema per i vostri compagni Palico.