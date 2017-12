Monster Hunter XX si è rivelato un successo al di sopra delle aspettative di Capcom

Nei giorni scorsi il presidente diHaruhiro Tsujimoto ha avuto modo di parlare con il magazine nipponico Diamond della versione perdi, pubblicata esclusivamente in Giappone il 25 agosto 2017.

Stando alle sue parole, il porting del gioco uscito originariamente su Nintendo 3DS a marzo di quest'anno si è rivelato un successo grazie a vendite al di sopra delle aspettative della stessa Capcom. Si tratta indubbiamente di una buona notizia, ma ad oggi nessuna delle due edizioni del gioco ha varcato i confini della Terra del Sol Levante. Dell'eventuale approdo in Europa e Nord America s'è parlato più volte in passato, ma mentre vi scriviamo non c'è assolutamente nulla di ufficiale.

In ogni caso, la serie si appresta a debuttare dalle nostre parti con Monster Hunter World, la cui uscita è prevista per il 26 gennaio 2018 su PlayStation 4 e Xbox One. Su PC, invece, arriverà in un secondo momento. Il lancio sarà preceduto da una fase Beta esclusiva per gli utenti PlayStation 4 abbonati a PlayStation Plus, che prenderà il via alle ore 18:00 del 9 dicembre e sarà attiva per tre giorni.