Monster of the Deep Final Fantasy XV arriva oggi su PlayStation VR

Basato sul mini-gioco di pesca incluso in Final Fantasy XV, questo nuovo contenuto scaricabile invita i giocatori a partire per una spedizione di pesca con il principe Noctis, i suoi fedeli compagni Ignis, Prompto e Gladio e altri volti familiari tra le ambientazioni pittoresche del mondo di Eos.

I giocatori potranno immergersi nella modalità storia per uno scontro inebriante contro una minaccia che si nasconde nelle profondità o rilassarsi con i paesaggi e i suoni di Eos grazie ad una serie di sfide proposte dalla modalità pesca libera. Con 13 canne da pesca diverse da usare, 61 esche tra cui scegliere e più di 100 specie di pesci da catturare, i giocatori dovranno mettercela tutta per diventare i pescatori migliori di Eos.

Monster of the Deep Final Fantasy XV può essere scaricato in formato digitale da PlayStation Store.