Monster of the Deep Final Fantasy XV: Square-Enix pubblica il trailer di lancio

arriva oggi sul PlayStation Store e per l'occasioneha pubblicato il trailer di lancio del gioco, disponibile in formato digitale sul PlayStation Store al prezzo di 29,99 euro.

In Monster of the Deep Final Fantasy XV andremo letteralmente a pesca con Noctis e gli altri protagonisti della quindicesima fantasia finale: il gioco propone una modalità "Free Fishing" per la pesca libera affiancata a uno Story Mode che vedrà i nostri eroi impegnati a sventare la minaccia di Lurk, pericolos mostro emerso dagli abissi per minacciare la Terra.

Monster of the Deep è giocabile unicamente con il visore PlayStation VR, al momento non sono previste versioni per altri dispositivi in Realtà Virtuale.