Monter Hunter e Resident Evil senza freni: Capcom rivede al rialzo previsioni sui profitti

Dopo aver dovuto fronteggiare un esteso attacco ransomware ai database Capcom, il colosso nipponico ha ora offerto una notizia decisamente positiva per i propri investitori.

In vista del 31 marzo 2021, la compagnia ha infatti deciso di rivedere al rialzo le previsioni relative alle entrate dell'anno fiscale attualmente in corso. In un comunicato datato 21 gennaio 2021, Capcom comunica di avere gli elementi per offrire un quadro ancora più ottimistico di quanto già dipinto agli azionisti nell'autunno 2020. In particolare, si prevedono vendite per un ammontare pari a 80.000 milioni di Yen, laddove la prevedente stima si arrestava a 68.206 milioni di Yen. Si registra dunque un incremento su questo fronte di ben 11.793 milioni di Yen, pari a circa 93 milioni di euro.



Le ragioni che hanno condotto a previsioni ancora più rosee sono molteplici, in particolare il continuo successo di due delle serie di punta di Capcom: Resident Evil e Monster Hunter. Nello specifico, la compagnia riferisce di una "solida perfomance" per Resident Evil 3, mentre si loda il protrarsi del successo di Monster Hunter: World e Monster Hunter World: Iceborne, entrambi pubblicati nel precedente anno fiscale. Infine, si riferisce di un "promettente avvio" per i preordini di Monster Hunter: Rise, in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 26 marzo 2021 e attualmente gioco più atteso dal pubblico giapponese.



Fuori dal computo di Capcom è invece il prossimo capitolo della serie survival horror, per la quale non è stata ancora annunciata la data di uscita ufficiale. Maggiori dettagli in merito potrebbero arrivare con lo showcase dedicato a Resident Evil: Village in programma per la serata di giovedì 21 gennaio.