Montezuma's Revenge arriva su NES: parte la campagna Kickstarter

Ad oltre 40 anni di distanza dalla pubblicazione dell'avventura videoludica su Atari 8-bit Atari 2600 and 5200, the Apple II, ColecoVision, Commodore 64, IBM PC, Sega Master System e ZX Spectrum, Montezuma's Revenge è pronto a fare ritorno in scena.

La vendetta dell'antico sovrano azteco sembra infatti essere destinata a raggiungere per la prima volta una home console. A rendere possibile questo peculiare traguardo potrebbe essere una nuova campagna di crowfunding avviata su Kickstarter. La celebre piattaforma ha infatti accolto l'avvio di un'iniziativa volta a trasportare Montezuma's Revenge su nientemeno che NES.

Grazie agli investimenti degli appassionati, infatti, il videogioco potrebbe presto raggiungere il catalogo del Nintendo Entertainment System, grazie alla produzione di una vera e propria cartuccia dedicata. Immancabile ovviamente un'edizione da collezione comprensiva di libretto di istruzioni e box con artwork a tema. L'intero progetto è realizzato sotto la guida di Normal Distribution LLC ed ha al momento raccolto circa due terzi della somma necessaria per prendere vita..



Nell'anno che festeggia il XXX anniversario del Super Nintendo, il retrogaming non sembra del resto voler conoscere confini. Di recente, ad esempio, un'incredibile campagna Kickstarter ha anticipato l'arrivo di Glory Hunters su Game Boy e PC, con l'Action RPG in stile retro e dalla struttura open world che è riuscito a conquistarsi la curiosità e il sostegno di una vasta schiera di appassionati.