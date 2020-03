Monument Valley 2 gratis su dispositivi Android: ecco il link per il download!

Per i videogiocatori in cerca di un titolo a cui dedicarsi durante questi strani giorni trascorsi tra le mura domestiche a causa della crisi sanitaria generata dal Coronavirus/COVID-19, arriva una promozione davvero interessante.

Nel momento in cui scriviamo, infatti, il pluripremiato Monument Valley 2 è disponibile gratuitamente su Play Store. I possessori di smartphone Android possono dunque approfittarne per provare con mano l'apprezzata produzione, firmata dagli sviluppatori di Ustwo e approdata sul mercato mobile nel corso del 2017. Purtroppo, nella scheda dello store dedicata al titolo non sono attualmente presenti indicazioni precise in merito alla durata dell'iniziativa. Consigliamo dunque agli appassionati di monitorare la situazione direttamente sulla pagina dedicata su Play Store, raggiungibile tramite il seguente link:

Link Download: Monument Valley 2 su Play Store

Monument Valley 2 è un coinvolgente puzzle game che narra il viaggio della giovane Ro e della madre, intente a percorrere un'etera vallata. Per agevolare il percorso, il giocatore dovrà risolvere diversi rompicapi e imparare a manipolare l'architettura dei paesaggi che popolano il mondo di gioco. Per ogni ulteriore dettaglio su quelle che sono le caratteristiche del titolo, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare una ricca recensione di Monument Valley 2, a cura del nostro Giuseppe Arace.