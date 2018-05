Monument Valley gratis su Android per un periodo limitato

Fino al 18 maggio tutti gli utenti Android potranno scaricare gratuitamente Monument Valley, l'ottimo puzzle game di UStwo Studio ispirato alle architetture impossibili di Escher. Per farlo basterà visitare la relativa pagina del negozio sul Play Store.

Per chi non lo conoscesse, Monument Valley è uno dei puzzle game più apprezzati in assoluto in ambito mobile, un affascinante rompicapo in cui bisogna guidare la piccola protagonista attraverso una serie di scenari ispirati alle architetture di Escher. Il nostro compito sarà quello di raggiungere l'uscita dei livelli, interagendo con lo scenario tramite i controlli touch screen.

Oltre a vantare una meccanica di gioco semplice e profonda al tempo stesso, Monument Valley è caratterizzato da una direzione artistica molto ispirata, grazie a uno stile grafico ricercato e a una colonna sonora ambientale in grado di avvolgerci tra un livello e l'altro. Se ancora non lo avete acquistato su Android, il titolo potrà essere riscattato gratuitamente dal Play Store fino a venerdì 18 maggio: per scaricarlo vi basta visitare questa pagina, oppure visitare la relativa pagina del negozio dal vostro smartphone.

Coglierete l'occasione per recuperare Monument Valley? La promozione è valida solo per il primo capitolo, ma ricordiamo che sul Paly Store è disponibile anche il sequel.