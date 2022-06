Moon Knight, diamo i numeri: come si posiziona la serie Marvel in termini di ascolti?

Ora che Moon Knight è giunto a conclusione, è ora di dare i numeri. Letteralmente, dato che abbiamo la classifica degli ascolti Nielsen per le serie tv in streaming della prima settimana di maggio. Dove si sarà posizionata l'ultima dei Marvel Studios?

Mentre i fan del MCU aspettano con trepidazione il debutto di Ms. Marvel su Disney+, c'è chi si è preoccupato di rendere noti un po' di numeri utili, ovvero di farci capire come se la sono cavata le serie originali delle varie piattaforme streaming agli inizi di maggio.

Stando da quanto riportato da THR, che riprende la classifica Nielsen (che, ricordiamo, tiene conto solo delle visualizzazioni da TV per Apple TV+, Disney+, Hulu, Netflix e Prime Video, e solo quelle degli Stati Uniti), nei primi giorni del mese a farla da padrona sono state due serie Netflix e una di Disney+.

La Top 3 è infatti composta da Ozark, Grace e Frankie e Moon Knight, ma quanto ha totalizzato esattamente la serie Marvel con Oscar Isaac?

Si parla di 715 milioni di minuti di visualizzazioni per la settimana del season finale di Moon Knight (che ha debuttato il 4 maggio sulla piattaforma), mostrando un considerevole aumento rispetto ai 681 della settimana precedente, e rispecchiando una crescita piuttosto costante per lo show nel corso delle settimane.

In totale si arriverebbe a 3.7 miliardi di minuti visualizzati per tutta la serie, posizionandola dunque tra The Falcon and the Winter Soldier (4.15 miliardi) e Hawkeye (3.46 miliardi) nel più ristretto contesto delle serie dei Marvel Studios.

Questa, invece, la classifica complessiva della settimana per le serie originali in streaming.

Serie Originali - Settimana dal 2 all'8 maggio per Nielsen

1. Ozark (Netflix), 3.33 miliardi di minuti

2. Grace and Frankie (Netflix), 880 milioni

3. Moon Knight (Disney+), 715 milioni

4. Outer Range (Prime Video), 425 milioni

5. Selling Sunset (Netflix), 360 milioni

6. Bullsh*t: The Game Show (Netflix), 345 milioni

7. Meltdown: Three Mile Island (Netflix), 325 milioni

8. Bridgerton (Netflix), 287 milioni

9. The Circle (Netflix), 270 milioni

10. The Wilds (Prime Video), 262 milioni