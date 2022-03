Moon Studios: accuse di ambiente di lavoro oppressivo contro gli autori di Ori

Nonostante la bellezza dei suoi due Ori (potete leggere a tal proposito la nostra recensione di Ori and the Will of the Wisps), sembra che anche l'ambiente lavorativo di Moon Studios non sia tra i più accoglienti del panorama videoludico.

Stando a un'intervista realizzata da GamesBeat ai ad alcuni dipendenti attuali ed ex lavoratori dello studio austriaco, all'interno dell'azienda ci sarebbe un ambiente di lavoro "oppressivo" e con ingiustizie nei confronti dei suoi impiegati. In particolare molti sembrano aver avuto grossi problemi a relazionarsi con i fondatori di Moon Studios, Thomas Mahler e Gennadiy Korol, descritti come "prepotenti" dalle fonti di GamesBeat, con tanto di commenti inappropriati e battute pesanti. Per alcuni la situazione è stata difficile al punto dal dover ricorrere a un supporto psicologico.

"Abbiamo creato qualcosa di molto speciale e il solo modo per sopportare quel periodo è stato vedere su Twitch i giocatori che restavano colpiti dai nostri giochi: è stato un aspetto molto importante nel mio processo di guarigione, poiché le mie sofferenze sono valse la pena. Tuttavia molti di noi alla fine erano completamente esausti", rivela un testimone riassumendo a pieno la situazione interna della compagnia.

Ad ogni modo GamesBeat si è messa in contatto anche con gli stessi Mahler e Korol, i quali si sono difesi dalle accuse mosse nei loro confronti: "Non crediamo che le esperienze suggerite dalle vostre testimonianze rappresentino più degli 80 e più membri di Moon Studios che ogni giorno svolgono un grande lavoro, così come non crediamo rappresentino le esperienze dei nostri ex membri. Di fatto siamo molto fieri di come abbiamo reso felici le persone, facendo avanzare le loro carriere e contribuendo ai loro successi finanziari", spiegano i due fondatori, che si dicono orgogliosi del loro team così come di essere grati per aver lavorato con tutti i loro precedenti dipendenti.

In attesa di scoprire come si evolverà la vicenda, è stato già confermato che il prossimo gioco di Moon Studios sarà multipiattaforma: il nuovo progetto non è ancora stato annunciato.