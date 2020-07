Moon Studios, gli autori di Ori al lavoro su un action RPG: cosa possiamo aspettarci?

Concluso il contratto che li legava a Microsoft - compagnia per la quale hanno pubblicato i due stupendi Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of The Wisps - i ragazzi di Moon Studios hanno annunciato un nuovo accordo con Private Division, già publisher di Kerbal Space Program, Ancestors: The Humankind Odyssey e The Outer Worlds.

A Private Division spetterà il compito di pubblicare la nuova opera di Moon Studios, svelata dagli sviluppatori con le seguenti parole: "un action RPG che - speriamo - setterà nuovi standard!". Queste sono le uniche informazioni diffuse, ma possiamo già fare qualche speculazione al riguardo. Tanto per cominciare, ci aspettiamo il suo arrivo anche sulle piattaforme di casa PlayStation: in quanto titoli Xbox Game Studios, i due Ori sono stati pubblicati al lancio esclusivamente su Xbox One e PC. Solo il primo dei due, Ori and the Blind Forest, ha varcato i confini delle due piattaforme - a quattro anni dal lancio - per approdare su Nintendo Switch.

Cosa possiamo aspettarci, invece, dal gioco in sé? Un indizio ce l'ha già dato il fondatore dello studio Thomas Mahler lo scorso aprile, quando nel corso di un'intervista ha detto chiaramente che il loro prossimo progetto ha a che fare con gli umani, e non con le creature fantastiche. In quell'occasione ha spiegato che il setting fantasy di Ori ha permesso allo studio di raccontare storie dalle tematiche forti in maniera più agevole, ma che adesso hanno intenzione di affrontarle tirando in ballo gli esseri umani: "[In Ori] la specie di Kuro commette un genocidio, giusto? Cavolo, è pazzesco! Ma usare creature fantastiche ci ha permesso di raccontare delle storie emotivamente molto dure senza che le persone si facessero troppe domande. Stiamo avendo a che fare con questo adesso, il nostro prossimo gioco sarà sugli umani". Adesso non vediamo l'ora di scoprire in che modo Moon Studios intende settare nuovi standard!