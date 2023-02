Moon Studios, parla Thomas Mahler: 'Ori come Super Mario e il prossimo gioco come Zelda'

Prosegue lo sviluppo del nuovo gioco multipiattaforma dopo Ori. Il boss di Moon Studios, Thomas Mahler, si riaffaccia sui social per scambiare quattro chiacchiere con gli appassionati della saga di Ori e fornire un aggiornamento sul prossimo progetto della software house indie.

L'alto esponente della casa di sviluppo che ha dato forma alle gemme metroidvania Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps si riallaccia proprio al lavoro portato avanti dal suo team su queste due esperienze platform per spiegare che "se Ori era come Super Mario, il nostro prossimo gioco sarà come Zelda".

Per Mahler, infatti, questa analogia sarebbe perfettamente calzante sia per il cambio di genere previsto per il suo nuovo videogioco che, ovviamente, per l'importanza della futura IP di Moon Studios: "È questo il primo pensiero che ho avuto quando ho iniziato a creare i prototipi del nostro nuovo progetto nel 2015. Ma nel frattempo lavoravamo su Wisps, e il suo successo ci ha permesso di sviluppare con calma il nuovo gioco fino a trasformarlo in un action GDR in piena regola".

A voler dar retta al boss di Moon Studios, quindi, il suo prossimo videogioco assumerà i contorni di un vero e proprio action ruolistico, allontanandosi così dall'approccio platform adventure e dai canoni metroidvania che hanno caratterizzato i precedenti lavori della compagnia austriaca. In attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di Mahler sul prossimo videogioco ARPG che inaugurerà la sua nuova IP multipiattaforma, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Ori and the Will of the Wisps.