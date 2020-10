Moon Studios sul post Ori: un Action RPG completamente 3D per la next gen

Dopo aver attirato l'attenzione del pubblico internazionale con Ori and the Blind Forest, il team di Moon Studios ha confermato il proprio talento con l'apprezzato sequel Ori and the Will of the Wisps.

Ora, tuttavia, la software house indipendente è pronta a dare forma ad una nuova avventura, completamente slegata dalla serie. La notizia era già stata confermata nel corso della primavera di quest'anno. Nel mese di aprile, il team aveva infatti reso noto che gli esseri umani sarebbero stati i protagonisti del prossimo gioco di Moon Studios. Successivamente, erano emersi ulteriori informazioni in merito al progetto.

Nello specifico, è ora ufficiale che gli autori di Ori stanno realizzando un Action RPG e che il team sta sognando in grande. "Il nuovo progetto a cui stiamo lavorando è molto diverso da Ori. - afferma il Lead Artisti Daniel van Leeuwen - Quindi potremo sicuramente utilizzare molte cose che non abbiamo potuto mettere in campo in Ori, anche solo per il fatto che si tratta di un ambiente 3D. E puntiamo a pubblicarlo tra alcuni anni, quindi sì, stiamo guardando con interesse a molte delle tecniche next gen".



Moon Studios non si è sbilanciata ulteriormente sulla natura della produzione, ma ha specificato che l'obiettivo del team resta quello di creare qualcosa di originale e riconoscibile, che porti con sé anche una forte componente emozionale.