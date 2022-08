Moonbreaker: un nuovo strategico dagli autori di Subnautica e Brandon Sanderson

Nel corso dell'Opening Night Live della Gamescom 2022 è stato ufficialmente presentato Moonbreaker, il nuovo titolo di Unknown Worlds, noti per aver dato già i natali a Subnautica. Lo strategico a turni è realizzato in collaborazione con il noto scrittore di libri fantasy Brandon Sanderson.

Moonbreaker è un gioco di strategia da tavolo digitale a turni, con PvP competitivo, PvE e una modalità roguelike per giocatore singolo chiamata Cargo Run. È stato progettato per catturare l'esperienza di un gioco di miniature fisiche, ma senza le limitazioni del mondo reale. Quando verrà lanciato l'accesso anticipato, avrete accesso a 50 unità composte da capitani, equipaggio e assistenti navali da combinare e creare per creare il roster di battaglia definitivo.

Usando un strumento di pittura in-game, potrete aggiungere il vostro stile a ogni singola unità. Questo sistema è stato realizzato pensando alla tradizionale pittura in miniatura, ma con alcuni vantaggi digitali aggiuntivi.

Moonbreaker è ambientato in un vasto universo fantascientifico, su cui Unkown Worlds ha collaborato a stretto contatto con il famoso autore Brandon Sanderson. Sarete trasportati a The Reaches, un sistema solare di lune tenuto in orbita da una risorsa scarsa chiamata Cinder. Imparerete molto di più sull'universo attraverso audio completamente prodotti e doppiati.

Moonbreaker uscirà in Early Access il 29 settembre di quest'anno su Steam. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale del gioco.