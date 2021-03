Moonglow Bay: svelata l'avventura 'alla Touryst' su PC e Xbox, gratis su Game Pass

Durante l'evento ID@Xbox Showcase dedicato agli sviluppatori indipendenti, Bunnyhug e Coatsink hanno presentato ufficialmente Moonglow Bay, un'avventura free roaming in voxel art in sviluppo per PC, Xbox One e Series X/S, destinata ad approdare al lancio nel catalogo dei titoli fruibili dagli iscritti a Xbox Game Pass.

Moonglow Bay è ambientato negli anni '80 in una cittadina della costa orientale del Canada e promette di offrire agli appassionati un'esperienza free roaming rilassante ma piena di enigmi. Lo scopo del titolo è quello di interpretare un pescatore alle prime armi che, giunto a Moonglow, deve integrarsi nella comunità insieme al partner per rimettere in piedi un'attività sull'orlo della bancarotta.

Similarmente a quanto sperimentato di recente dall'utenza di Xbox Game Pass con The Touryst, in Moonglow Bay lo scenario e tutti gli elementi grafici che lo compongono sono ricreati in uno squisito stile voxel art. I ragazzi di Bunnyhug promettono di offrire agli appassionati del genere un gameplay aperto con tantissime sfide da completare, dalle immancabili missioni di pesca alla gestione dell'emporio. Il tutto, legato a doppio filo a un sistema cooperativo drop-in drop-out per cucinare il pescato, potenziare l'attrezzatura, vendere la merce e altro.

Nella lista delle attività da completare rientreranno anche delle missioni di più ampio respiro che spingeranno i giocatori a esplorare ambientazioni lontane tra gelidi ghiacciai e geyser bollenti per documentare le oltre 100 specie marine che popolano l'oceano digitale di Monglow Bay. Date un'occhiata alla World Premiere dell'ultimo progetto firmato Coatsink e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo.