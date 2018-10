Moonlighter: annunciata la data di uscita dell'edizione Nintendo Switch

Quest'oggi 11 Bit Studios e Digital Sun hanno finalmente annunciato la data di uscita dell'edizione Nintendo Switch di Moonlighter, particolare gioco di ruolo dalle tinte action che fonde le meccaniche tipiche dei roguelike e dei gestionali.

Dopo essere approdato su Playstation 4, Xbox One e PC nel mese di maggio, Moonlighter arriverà su Nintendo Switch lunedì 5 novembre 2018, sia in formato fisico che digitale. Nel gioco indosseremo i panni di Will, un negoziante dall'indole avventurosa che sogna di diventare un eroe. Oltre a gestire il nostro piccolo negozio vendendo le nostre merci e stabilendone il prezzo, assumendo nuovo personale e così via, potremo esplorare nuovi mondi e dimensioni attraversando dei misteriosi portali comparsi da nulla anni addietro. Qui troveremo risorse, armature, armi e artefatti esclusivi da rivendere poi nel nostro negozio, tuttavia, per ottenerli dovremo combattere contro le pericolose entità che si celano al di là dei varchi dimensionali. I titolo include inoltre un sistema di crafting che ci permetterà di forgiare nuove armature e armi e incantare gli equipaggiamenti in nostro possesso. Che ne pensate? Per ulteriori dettagli e approfondimenti sul gioco firmato Digital Sun, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Moonlighter a cura di Claudio Cugliandro.