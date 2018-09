Moonlighter debutterà su Nintendo Switch nel mese di novembre

Il publisher 11 Bit Studios e lo sviluppatore Digital Sun hanno annunciato che Moonlighter, action RPG con elementi tipici dei roguelike già disponibile su Playstation 4, Xbox One e PC, arriverà su Nintendo Switch nel mese di novembre.

Per celebrare l'occasione, la software house ha pubblicato un breve ma simpatico trailer che potete osservare in apertura di notizia. La sinossi ufficiale di Moonlighter recita: "Tanto tempo fa, nel corso di alcuni scavi archeologici, furono portati alla luce una serie di varchi. Ben presto la gente si rese conto che questi antichi varchi conducevano ad altri regni e nuove dimensioni. Vicino al sito archeologico fu fondato un piccolo villaggio dedito al commercio, chiamato Rynoka, che permetteva a coraggiosi e spericolati esploratori di entrare in possesso di tesori inestimabili. [...] Scopri la routine quotidiana di Will, un negoziante avventuroso che segretamente sogna di diventare un eroe". Moonlighter è un GDR dall'indole action che unisce alcune meccaniche tipiche dei roguelike a quelle dei gestionali. Nel gioco indosseremo i panni di Will, un negoziante che commercia artefatti ritrovati all'interno di misteriosi sotterranei comparsi dal nulla qualche decennio addietro. Per ulteriori dettagli e approfondimenti sul titolo di Digital Sun, vi consigliamo di dare un'occhiata alla recensione a cura di Claudio Cugliandro.