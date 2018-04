Moonlighter esce il 29 maggio su PC, PS4 e Xbox One, annunciata la Limited Edition

11 Bit Studios ha annunciato che Moonlighter sarà disponibile in formato digitale su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows dal 29 maggio, al prezzo di 19.99 euro/dollari. La data di uscita della versione Switch non è stata invece confermata.

Il publisher Merge Games ha annunciato inoltre la Limited Edition per PlayStation 4 che include una copia del gioco, confezione cartonata, poster in formato A3, medaglione e una minifigure. L'edizione Switch riceverà una versione fisica distribuita prossimamente mentre la versione Xbox One resterà disponibile esclusivamente in formato digitale su Xbox Store.

Moonlighter è un Action RPG con visuale dall'alto, un'avventura caratterizzata da elementi roguelike che ci vedrà vestire i panni di Will, un negoziante che coltiva il sogno di diventare un eroe: il nostro obiettivo sarà quello di sconfiggere gli strani nemici sparsi nel mondo di gioco, in modo da ottenere nuovi oggetti da vendere nel nostro negozio...