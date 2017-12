Moonlighter uscirà a inizio 2018, un nuovo gameplay trailer dalla PSX 2017

In occasione della PlayStation Experience 2017, lo sviluppatoreha pubblicato un nuovo gameplay trailer di, confermando che la finestra di lancio del gioco è fissata per il primo trimestre del 2018.

Per chi non lo ricordasse, Moonlighter si presenta come un interessante Action RPG con visuale dall'alto, un'avventura caratterizzata da elementi roguelike che ci vedrà vestire i panni di Will, un negoziante che coltiva il sogno di diventare un eroe: il nostro obiettivo sarà quello di sconfiggere gli strani nemici sparsi nel mondo di gioco, in modo da ottenere nuovi oggetti da vendere nel nostro negozio. Come potete vedere nel trailer riportato in cima alla notizia, il gioco si distingue per uno stile grafico in pixel art e per la generazione procedurale dei dungeon.

Moonlighter è dunque previsto per il primo trimestre del 2018 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.