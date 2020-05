Moonray: svelato il nuovo soulslike surrealista per PC, PS5 e Xbox Series X

Gli sviluppatori indipendenti di Everything is Full of Gods presentano ufficialmente il progetto di Moonray, un action ruolistico venato di soulslike e surrealismo che approderà su Steam entro fine anno e, successivamente, su PlayStation 5 e Xbox Series X.

Il team di sviluppo capitanato da Rodrigo Etcheto descrive Moonray come un progetto unico nel suo genere, un titolo che promette di offrire un'esperienza grafica estremamente originale ma con i piedi saldamente ancorati alla tradizione degli hack'n slash e dei soulslike come i capolavori dell'epopea di Dark Souls firmata da From Software.

Il nostro compito sarà quello di interpretare un golem creato da un essere divino per poter combattere gli esponenti di un culto che minaccia di distruggere questo insolito mondo ispirato alle opere di Salvador Dalì. Le astratte arcologie che andranno a imperlare le ambientazioni pulseranno al ritmo della musica elettronica che comporrà la colonna sonora, contribuendo così a rendere ancora più ipnotica e immersiva l'esperienza ludica, artistica e narrativa offerta dal titolo.

Nelle intenzioni degli sviluppatori al seguito di Etcheto, la versione Early Access di Moonray dovrebbe essere disponibile su Steam all'inizio del mese di luglio, con l'edizione finale "1.0" pianificata per l'estate del 2021 su PC, PS5 e Xbox Series X. Date un'occhiata alle immagini e al video gameplay che trovate in cima e in calce alla notizia e diteci che cosa ne pensate di Moonray.