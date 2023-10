Moonring è il nuovo RPG a turni da uno degli autori di Fable ed è gratis su Steam

Su Steam è arrivato Moonring, un dark-fantasy strutturato a turni che mescola caratteristiche roguelike e elementi classici dei giochi di ruolo in un peculiare stile artistico. Il gioco è scaricabile gratis e nasce dall'ingegno di Dene Carter (uno degli autori di Fable) e del suo studio Fluttermind.

Come spiega il creatore nel suo accorato messaggio sulla pagina Steam di Moonring, il gioco nasce dalla passione verso i giochi di ruolo vecchio stile ed è accompagnato da un pizzico nostalgia per i bei tempi andati:

"Sono cresciuto giocando a giochi come la serie "Ultima" di Lord British e ai primi Roguelike. Questa è la mia lettera d'amore per uno stile di gioco che è in gran parte passato di moda: con i suoi sprite vividi e luminosi sovrapposti a sfondi neri, un vero gameplay open-world e nessuno che ti tenga la mano. [...] Spero che Moonring riprenda parte dello spirito di quei giorni."

Moonring è dunque un RPG a turni di stampo retrò realizzato da zero con una mentalità di design moderna. La geografia del mondo è creata manualmente, ma i dungeon sotto la superficie si rigenerano a ogni visita (o a ogni sconfitta).

Il gioco favorisce esplorazione, scambi e combattimento ed è ambientato nel mondo di Caldera. La nota dell'autore si conclude dicendo: "I miei più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che hanno dedicato anche solo un momento a giocarci. Per favore, siate clementi con i miei errori. Li sistemerò. :-)"

