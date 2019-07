Moons of Madness: l'horror Lovecraftiano ambientato su Marte si rivede in immagini e video

A quasi due anni di distanza dall'annuncio di Moons of Madness, le alte sfere di Funcom ci riportano su Marte per farci vivere l'incubo Lovercraftiano del nuovo horror sci-fi di Rock Poket Games con una serie inedita di immagini e scene di gameplay.

Il canovaccio narrativo steso dagli autori norvegesi verterà attorno alle gesta compiute da Shane Newehart, un tecnico assegnato all'avamposto di ricerca marziano Invictus per scoprire l'origine di un misterioso segnale captato dalla vicina stazione scientifica di Orochi. Giunto sul posto, il nostro intrepido alter-ego dovrà fare appello a tutto il suo coraggio per combattere le visioni e le allucinazioni provocate dal lungo periodo di isolamento e dall'impossibilità di comunicare con la base terrestre.

Nella speranza che la navetta di trasporto Cyrano atterri (o meglio, ammarti) al più presto per consentirgli di ritornare a casa, il povero Shane dovrà tenere in funzione tutti i sistemi dell'installazione marziana e capire se le violente allucinazioni di cui è vittima sono solo frutto della sua fervida immaginazione o se, al contrario, hanno a che fare con l'inquietante messaggo captato dagli scienziati di Orochi. Dal punto di vista delle meccaniche di gioco, proprio come in Conarium dovremo alternare le fasi legate all'esplorazione dell'ambiente alle sessioni action e stealth con protagonisti i mostri e i fantasmi affrontati dal nostro personaggio.

Vi lasciamo perciò al nuovo gameplay trailer e alle immagini di Moons of Madness e vi informiamo che l'horror di Funcom sarà disponibile a partire su PC, PS4 e Xbox One dal 31 ottobre di quest'anno, ovvero ad Halloween.