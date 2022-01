Moonstone Island, tra The Legend of Zelda e open world: isole nel cielo volano nel trailer

Nello splendido Kiki: Consegne a Domicilio, dello Studio Ghibli, la streghetta protagonista partiva per un periodo di formazione da trascorrere lontano da casa. Una premessa simile accompagna il pubblico alla scoperta di Moonstone Island.

Per il protagonista di questo interessante Indie è infatti giunto il momento di trascorrere un anno all'estero. Un passaggio necessario per rendere omaggio alla tradizione che circonda lo studio dell'Alchimia nel suo villaggio. Inizia così un'avventura che lo porterà a scoprire un variopinto arcipelago fluttuante, la cui estetica riporta immediatamente alla mente i primi capitoli della serie di The Legend of Zelda.

Questa volta però, i videogiocatori che testeranno Moonstone Island si troveranno di fronte un open world le cui oltre 120 isole nel cielo sono generate in maniera completamente procedurale. Sul fronte del gameplay, peraltro, il titolo indipendente include dinamiche da deckbuilder, con i giocatori che si ritroveranno a collezionare carte da sfruttare in combattimento. Per fronteggiare una cupa minaccia, il giovane alchimista potrà contare su molteplici strumenti, oltre che sulla possibilità di domare degli spiriti. Viaggiando tra le isole a bordo di mongolfiere, scope e deltaplani, potrete anche dar vita ad una fattoria dove darvi alla coltivazione e accogliere gli spiriti con cui farete amicizia.



Se l'idea di esplorare magiche isole volanti vi affascina, vi consigliamo di visionare il trailer di Moonstone Island disponibile in apertura a questa news, ma anche di leggere il nostro speciale su Laputa: Il Castello nel Cielo, altra grande pellicola dello Studio Ghibli! L'Indie di Studio Supersoft arriverà nel corso del 2022 su PC, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox One, PS4 e PS5.