Morbid Metal: l'Action sci-fi mostra tutta la sua frenesia al Future Games Show

Dopo un lungo silenzio c'è spazio anche per un nuovo trailer di Morbid Metal, un frenetico gioco d'azione sviluppato da una singola persona, Felix Shade, che si presenta ricco di combo spettacolari ed altamente coreografiche. Il nuovo filmato ci permette di avere un assaggio di come stanno proseguendo i lavori.

Morbid Metal si presenta ancora più spettacolare rispetto a quanto mostrato nel corso del 2021, e con una tenuta tecnica più convincente rispetto ad un anno fa. Ambientato in un contesto post-apocalittico, il gioco ci mette nei panni di un samurai cyborg che ha la possibilità di mutare la sua forma per confrontarsi con una moltitudine di robot attraverso un armamentario discretamente variegato che gli consente di dare vita a combinazioni di attacchi letali e visivamente d'impatto. Il tutto condito con meccaniche roguelike che renderanno ancora più impegnativa la sfida offerta dal gioco.

Nonostante quanto mostrato finora potrebbe rivelarsi molto intrigante per gli amanti del genere, Morbid Metal è per adesso sprovvisto di una data d'uscita definitiva. Si sa per certo che il titolo di Shade farà il suo debutto su PC, mentre per il momento non è previsto un esordio su console.

Se il trailer ha attirato la vostra attenzione e non avevate mai sentito citare prima il gioco, la nostra anteprima di Morbid Metal vi permetterà di ampliare le vostre conoscenze e conoscere qualche dettaglio in più sul progetto.