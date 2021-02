Morbid Metal: un gioco d'azione sci-fi tutto da scoprire, sviluppato da una sola persona

In lavorazione da diverso tempo, Morbid Metal è un action sci fi sviluppato da una sola persona. Il creativo alla base del progetto è nello specifico Felix Shade, sviluppatore che provvede ad offrire al pubblico aggiornamenti periodici sulla produzione in terza persona.

Tra elementi roguelike, atmosfere da scenario post apocalittico, possibilità di mutare la forma e l'aspetto del protagonista sfruttando il potere che assegna il titolo al gioco sono alcuni degli elementi che hanno contribuito a portare Morbid Metal all'attenzione del grande pubblico.

Per scoprire ogni dettaglio e segreto del gioco, il nostro Antonello "Kirito" Bello si è avventurato alla ricerca di tutte le informazioni disponibili sull'action sci-fi. Per presentare il cyber samurai plasmato tramite Unity che sarà il protagonista di Morbid Metal, la redazione di Everyeye ha dunque realizzato una video anteprima interamente dedicata.



Come ormai da tradizione, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye. Vi auguriamo dunque una buona visione e vi rimandiamo all'anteprima di Morbid Metal per saperne di più su questo intrigante progetto. Che cosa ve ne sembra della produzione firmata da Felix Shade?