Morbid The Lords of Ire: la guerriera dell'action horrorpunk combatte in video

Di ritorno dall'universo ruolistico in stile Elden Ring di Abyss World, ci tuffiamo nelle atmosfere horrorpunk di Morbid The Lords of Ire grazie al nuovo video gameplay confezionato dagli sviluppatori di Still Running.

Il sequel del soulslike lovecraftiano Morbid The Seven Acolytes spronerà i giocatori a farsi largo tra i mostri deformi e i cavalieri maledetti di un regno fantasy devastato da una calamità. Il passaggio da un'inquadratura isometrica a una visuale in terza persona darà a Still Running l'opportunità di sperimentare nuove soluzioni ludiche e, con esse, una maggiore libertà creativa.

Il nuovo approccio adottato dalla software house indie si concretizzerà in un'esperienza ancora più ricca di sfide da affrontare, con tutte le conseguenze che possiamo facilmente immaginare in termini di potenziamenti da acquisire, di equipaggiamenti da sbloccare e di abilità da evolvere.

Nel corso dell'avventura dovremo esplorare cinque mondi a tinte dark, ciascuno governato da un potente boss che attenderà con impazienza di affrontare il nostro alter-ego, non prima però di consentire a quest'ultimo di acquisire la forza necessaria per dare vita a uno scontro epico.

Il lancio di Morbid The Lords of Ire è previsto più avanti nel 2023 su PC. In calce e in cima alla notizia trovate le immagini ingame e il video di gameplay pubblicati da Still Running e dagli editori di Merge Games.