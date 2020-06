Morbid The Seven Acolytes: un soulslike tra steampuk e Lovecraft in pixel art

Durante il Future Game Show, è stato presentato Morbid: The Seven Acolytes un Action RPG definito come "Horrorpunk", nel quale trovano spazio atmosfere sia steampunk sia horror.

Il progetto è stato presentato con il reveal trailer che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Plasmato in pixel art, Morbid: The Seven Acolytes pone il giocatore tra le oscure strade del regno di Dibrom: qui, la sua missione sarà quella di contrastare e sconfiggere i Sette Accoliti. Un soulslike in cui il giocatore affronterà numerosi avversari, oltre ad epiche boss fight, con una colonna sonora completamente orchestrata.

Il giocatore dovrà gestire, oltre ai canonici livelli di salute e stamina, anche il livello di salute mentale. Tra atmosfere steampunk e orrori lovecraftiani, Morbid: The Seven Acolytes è atteso su PS4, PC, Xbox One e Nintendo Switch nel corso del 2020.