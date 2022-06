Morbius sta per arrivare su Fortnite? L'ultimo indizio dal PlayStation Store

Nelle ultime giornate in rete si è discusso molto del possibile arrivo di Among Us su Fortnite, ma a quanto pare non sarebbe l’unico cameo prossimo al rilascio sul battle royale di casa Epic Games. Secondo altri possibili indizi, anche Morbius starebbe arrivando su Fortnite!

Un recente annuncio di Fortnite sul PlayStation Store sta dando ai fan motivo di credere che un'imminente collaborazione con Morbius potrebbe essere in arrivo, alimentando meme e i rumor partiti da leak ancora precedenti. In particolare, l’immagine che vedete in calce alla notizia è quella a cui si riferiscono gli utenti: l’effetto blu-verde nebuloso presente in Morbius e nei vari poster del film Marvel è infatti ben visibile assieme al logo del gioco.

Per molti utenti è un riferimento al film, ma per altrettanti si tratta di una semplice immagine di riferimento per Fortnite senza alcun intento di avviare un crossover con Morbius. Nelle ultime giornate qualcuno ha mostrato tramite Twitter e altri social anche la presunta presenza di Michael Morbius nel gioco con indosso la tuta arancione ma, anche in tal caso, il tutto è oggetto di discussione e viene reputato da alcuni come semplice hype nato per nulla sulla base del meme. Sarà davvero Morbin’ Time? Staremo a vedere; per ora, meglio prendere questo rumor con le pinze.

Nel frattempo, Darth Vader e Indiana Jones hanno invaso il battle royale.