Mordhau: la battaglia medievale prosegue su PlayStation e Xbox

Dopo aver riscosso un grande successo su Steam, lo slasher medievale Mordhau si prepara ad arrivare su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S: ecco i primi dettagli sul porting console dell'action multiplayer di Triternion.

Con l'annuncio della trasposizione di Mordhau su piattaforme della famiglia PlayStation e Xbox, la software house indipendente promette di integrare il supporto ai controller, una funzionalità attualmente assente nella versione PC.

Sul fronte contenutistico, l'edizione console dell'action medievale vanterà tutte le modalità dell'edizione Steam, oltre alla completa riformulazione del sistema di combattimento basato sulla fisica (in ragione del già citato supporto ai controller) e a numerose aggiunte grafiche legate ai miglioramenti visivi da sperimentare su piattaforme Sony e Microsoft di ultima generazione.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Mordhau cala gli utenti in una serie di battaglie campali con mappe da 64 giocatori: potendo brandire solo armi di epoca medievale, gli utenti sono chiamati a padroneggiare nel minor tempo possibile equipaggiamenti come spadoni, asce e scudi, per poi acquisire esperienza con le armi da lunga distanza e con le tecniche di combattimento basate sulla cooperazione con gli altri membri della propria squadra. Il gioco offre anche una modalità Orda e delle sfide da svolgersi contro nemici gestiti dalla CPU, perfette per prendere dimestichezza con l'arsenale del proprio cavaliere.

Il video di presentazione della versione console di Mordhau mostra in azione il porting PlayStation e Xbox dell'action medievale di Triternion, il cui lancio è atteso più avanti nel 2022 su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.