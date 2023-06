Mordhau combatte su PlayStation e Xbox: lo slasher medievale ha una data su console

Come preannunciato da Triternion, le battaglie medievali di Mordhau proseguono su PlayStation e Xbox: il team indie confeziona un nuovo video per annunciare ufficialmente la data di lancio delle versioni console del celebre slasher medievale a vocazione multiplayer.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Mordhau proietta i patiti del genere in una serie di sfide da svolgersi in mappe di grandi dimensioni che ospitano fino a 64 giocatori: le battaglie campali proposte da Triternion prevedono solo ed esclusivamente l'utilizzo di armi di epoca medievale, di conseguenza starà ai giocatori padroneggiare nel minor tempo possibile equipaggiamenti come asce, spadoni, lance e scudi.

Le versioni console di Mordhau integreranno tutte le migliorie, ottimizzazioni e aggiunte che hanno caratterizzato il supporto post-lancio dell'edizione PC, oltre al supporto ai controller e la presenza di un'interfaccia riscritta per adattarsi al nuovo contesto.

Sul fronte dei contenuti, il titolo propone anche una modalità Orda e delle battaglie campali da svolgersi contro avversari guidati dalla CPU, particolarmente utili per sperimentare le tecniche da far adottare al proprio cavaliere nelle frenetiche sfide multiplayer.

L'assedio ai castelli di Mordhau coinvolgerà l'utenza PS4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S a partire dal prossimo 12 luglio.