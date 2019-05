Mordhau: il titolo medievale ha già venduto 500.000 copie su Steam

Il fantasy e il medioevo sono argomenti che evidentemente tirano molto. Ce ne accorgiamo non solo per prodotti come Game of Thrones, in grado di catalizzare l'attenzione per mesi e mesi, ma soprattutto quando è un titolo "di nicchia" a raggiungere un successo così clamoroso.

Si tratta di Mordhau, videogame di Triternion, che ha raggiunto l'impressionante cifra di 500.000 copie vendute su Steam e stando agli sviluppatori, che ne hanno parlato ieri in un post sul loro forum, un numero di giocatori connessi contemporaneamente pari a 60.000.

Tali numeri hanno fatto di Mordhau uno dei giochi attualmente più popolari su Steam, risultato davvero niente male considerando i colossi come Dota 2, CS:GO e PUBG con cui ha dovuto avere a che fare.

Il team di sviluppo ha confermato di voler potenziare i propri server, aggiungendone di nuovi in alcune regioni, e di essere al lavoro sulla risoluzione di alcuni problemi, visto che in molti in passato si erano lamentati dei troppi bug che affliggevano il titolo.

Tra le caratteristiche del titolo, la possibilità di affrontarlo in co-op, un'elevata gamma di personalizzazioni per il proprio personaggio, e una gran quantità di armi ed equipaggiamento di ispirazione medievale.

Che ne pensate del successo raggiunto dal gioco? L'avete già provato?