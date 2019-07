Mordhau: sessismo, omofobia e razzismo nella community, gli sviluppatori non intervengono

Problemi per Mordhau, attualmente uno dei videogiochi più popolari su PC, nato come progetto fan made e poi diventato un gioco completo di enorme successo, con milioni di copie vendute e una community attivissima.

Proprio i membri della community però sono finiti nell'occhio del ciclone a causa dell'eccessiva libertà loro concessa sui canali ufficiali. Secondo quanto riportato da PCGamer, il forum del gioco sarebbe pieno di topic con insulti omofobi, sessisti e razzisti, tra questi viene portato a esempio il topic "Post Your Kniggas" ampiamente tollerato nonostante contenga insulti razzisti ed espressioni omofobe di ogni tipo.

La situazione non migliora in chat, piena anche questa di messaggi di insulti di ogni tipo, pubblicati senza alcun tipo di moderazione. Il canale Discord di Mordhau accetta utenti con avatar e nickname discriminatori o inneggianti alla violenza e il fatto che la moderazione sia del tutto assente sta creando non pochi problemi ai giocatori che desiderano solamente giocatore, evitando di trovarsi in situazioni sgradevoli.

Gli sviluppatori, come detto, non si sono espressi a riguardo e la community sembra essere lasciata in balia di se stessa, dominata da utenti "tossici" che spadroneggiano senza punizioni di alcun tipo.