Mordhau, tecniche di combattimento: Guida al Chambering

Mordhau è finalmente disponibile su Steam, permettendo ai giocatori di confrontarsi in intensi scontri all'arma bianca di stampo medievale. Per aiutarvi ad avere la meglio sui nemici, in questa guida vi spiegheremo come padroneggiare il Chambering, una tecnica fondamentale per i combattimenti.

Il Chambering è una tattica difensiva che vi consigliamo di padroneggiare da subito. Agisce in modo simile al parry, con la differenza che può fungere anche da contrattacco. Consuma una grande quantità di resistenza e può essere usata anche per scopi offensivi.

La funzione principale del Chambering è quella di punire le finte degli avversari, e per questo può rivelarsi molto più efficace di una semplice parata. L'angolazione del contrattacco e il tempismo sono la chiave del successo: di seguito vi spieghiamo come eseguire dei Chamber perfetti.

Come eseguire Chamber perfetti in Mordhau

Per eseguire un Chamber perfetto dovrete prima determinare da che angolo proviene il vostro avversario, per poi indovinare il momento giusto in cui fare la vostra mossa, vale a dire pochi istanti prima di ricevere il colpo inflitto dal nemico.

Cosa bisogna fare, in sostanza, per mettere a segno un Chamber? Non dovrete far altro che attaccare prima di essere colpiti, con un movimento speculare all'avversario. Per fare un esempio pratico, se sta arrivando un fendente alto alla vostra sinistra (cioè destra avversaria), voi dovrete rispondere con un fendente alto da sinistra, proprio un istante prima di ricevere il colpo.

L'unica occasione in cui non ha importanza l'angolatura dell'attacco è quello della pugnalata, dato che in questo caso vi basterà indovinare solo il momento giusto. Sono i Chamber più facili da eseguire, quindi esercitatevi prima con le pugnalate.

Un dettaglio importante da ricordare: maggiore è la distanza tra voi e un avversario, più tempo avrete a disposizione per reagire. In un combattimento ravvicinato, al contrario, potreste non avere tempo a sufficienza per eseguire un Chamber o una semplice parata.

Se riuscite a individuare in anticipo gli avversari in arrivo verso di voi, avrete maggiori possibilità di eseguire un Chamber perfetto. Fate marcia indietro su una parata per ottenere più distanza tra voi e il nemico, quindi cercate il momento giusto per scatenare il vostro prossimo attacco.

Tenete a mente che buon avversario tenderà a usare il Chambering contro di voi, rallentandovi notevolmente. Essere in grado di riconoscere una finta e mettersi fuori traiettoria o parare è una scommessa migliore rispetto a un eccessivo utilizzo del Chambering. Provate a forzare una parata o due prima di eseguire un Chamber, in modo da avere più tempo per studiare la prossima mossa del nemico e agire di conseguenza.

Voi vi state divertendo con Mordhau? Sapete che il gioco è già riuscito a vendere oltre 500.000 copie su Steam?