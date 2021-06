No More Heroes 1 e 2 su PC, è ufficiale: Travis Touchdown sta per arrivare su Steam

I leak degli ultimi mesi sulla classificazione PC di No More Heroes 1 e 2 trovano conferma nell'annuncio, da parte del team di Grasshopper Manufacture, dell'arrivo imminente su Steam dei primi due atti della serie action ideata da Suda51.

A più di dieci anni di distanza dall'uscita su PS3, Xbox 360 e Nintendo Wii, la frizzante opera in due atti degli sviluppatori giapponesi capitanati dal vulcanico Goichi Suda si appresta quindi ad affacciarsi su PC con la collaborazione del publisher XSEED.

Sia l'originario No More Heroes che No More Heroes 2 Desperate Struggle saranno disponibili su Steam a partire dal 9 giugno, ciascuno al prezzo di 19,99 euro ma con la possibilità di ricevere uno sconto del 10% nella settimana di lancio.

Le trasposizioni PC dei due action con protagonista Travis Touchdown comprenderanno tutti i contenuti delle edizioni originali, ma con l'aggiunta di diverse ottimizzazioni come l'aumento della risoluzione delle texture, il framerate a 60fps e il supporto ai servizi di Steam Cloud.

In calce alla notizia trovate i video che mostra le scene di gameplay tratte dalle versioni PC del primo e del secondo capitolo di No More Heroes. Già che ci siamo, vi riproponiamo anche l'ultimo teaser di No More Heroes 3 per Switch che il team di Grasshopper Manufacture ha pubblicato a maggio per riassumere la storia della serie