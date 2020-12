No More Heroes 1 e 2 sono stati valutati per PC: annuncio in vista?

A quanto pare, sta proseguendo la storia d'amore tra Grasshopper Manufacture e il mercato PC: lo studio giapponese, dopo aver convertito per PC un titolo di catalogo come Killer7, si starebbe apprestando a fare altrettanto con No More Heroes e No More Heroes 2.

A certi fan non sfugge mai niente: nelle scorse le versioni PC di No More Heroes e No More Heroes 2 sono state avvistate nel database dell'ESRB (Entertainment Software Rating Board), il comitato che si occupa di valutare e classificare i videogiochi indirizzati al mercato nordamericano. Entrambi i titoli si sono beccati il bollino M (Mature), che sta ad indicare prodotti indirizzati ad un pubblico di soli adulti. Il fatto che siano stato catalogati dall'ESRB può voler dire solo una cosa: presto o tardi No More Heroes e No More Heroes 2 verranno annunciati e lanciati su PC. Resta solo da capire il "quando".

No More Heroes, ricordiamo, è stato pubblicato per la prima volta nel dicembre 2007 in Giappone su Nintendo Wii (noi fummo costretti ad aspettare il mese di marzo successivo), per poi arrivare su PS3 e Xbox 360 nel 2010 con il porting Heroes' Paradise, e infine su Switch lo scorso ottobre. No More Heroes 2 Desperate Struggle è nato su Wii nel 2010 ed è approdato sulla console ibrida di Kyoto assieme al primo capitolo. Nel loro futuro ora sembra esserci il PC.