No More Heroes 3: gli Alieni Supereroi si scatenano in battaglia

Grasshopper Manufacture diffonde un altro intrigante trailer per il suo atteso No More Heroes 3, il nuovo capitolo della serie con protagonista Travis Touchdown che sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal prossimo 27 agosto 2021.

Sin dalle sue origini su Wii nel 2008, il brand firmato da Suda51 si è sempre distinto per una follia sopra le righe e per uno stile irriverente e spettacolare che nel prossimo episodio promette di raggiungere vette ancora più impressionanti. E per capire che gli sviluppatori non scherzano affatto in tal senso basta vedere l'ispirata caratterizzazione dei nuovi nemici principali pronti ad ostacolare il cammino di Travis, vale a dire i supereroi invasori alieni al servizio di Jesse Baptiste VI detto anche FU, il cui scopo principale è la conquista della Terra. FU e i 9 alieni al suo comando creano immediatamente scompiglio lungo il pianeta e rivestiranno il ruolo di boss principali dell'avventura, dando vita a combattimenti adrenalinici che promettono anche un'ottima varietà grazie alle caratteristiche peculiari di ciascun nemico.

Oltre agli scontri anche l'esplorazione del mondo di gioco rivestirà un ruolo centrale all'interno dell'avventura: Neo Brazil è uno degli scenari di No More Heroes 3 che sarà possibile visitare durante la partita, e non sarà certo l'unico. Ricordiamo infine che No More Heroes 3 riceverà delle edizioni speciali prodotte da Pix'n Love.